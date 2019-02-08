شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تخليد ذكرى الـ20 شهيد بنصب تذكارى فى مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقامة نصب تذكارى للعشرين شهيد من جمهور النادى الأبيض فى ملعب النادى وذلك بصورهم تخليداً لذكراهم.
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى بإنه قرر الشروع في تلك الخطوة من أجل أن يكون تحفيزا للاعبين فى الزمالك، بأن هؤلاء استشهدوا من أجل القلعة البيضاء والقميص البيضاء وإن يكون الأمر تحفيزا لهم في المباريات.
ويرتبط الزمالك بمواجهة غدا السبت مع النجوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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