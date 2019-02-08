شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وحطب يحضران ختام بطولة "ايليت" للفروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور ختام بطولة "ايليت" الدولية للفروسية في حضور المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمقامة في نادي فروسية القوات المسلحة بمدينة نصر.
قام وزير الشباب والرياضة بتسليم جوائز البطولة وحضور السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ورفع العلم في ختام البطولة في حضور مدير نادي فروسية القوات المسلحة ومسئولي اتحاد الفروسية وحرص على أن يتحدث مع الفرسان ومنهم الفارس محمد طاهر زيادة بطل مصر ومطالبته ببذل مزيد من المجهود من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتمثيل مصر بشكل مميز خاصة أنه من العناصر التي يراهن عليها.
وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال تواجده على إعجابه بما شاهده من تنظيم وإمكانيات في نادي فروسية القوات المسلحة وحسن التنظيم من اتحاد الفروسية.
وقال هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعد بالتعاون بين وزارة الرياضة واتحاد الفروسية ونادي فروسية القوات المسلحة من أجل توفير كافة الإمكانيات والتطوير خلال الفترة القادمة من أن أجل نحافظ على هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يخدم قطاع كبير من الرياضة.
وأشار حطب، نادي فروسية القوات المسلحة في مدينة نصر كان السر في عدم توقف رياضة الفروسية عقب ثورة يناير حيث استمرت البطولات التي احتضنها النادي في ظل الأمان الذي يتمتع به والإمكانيات الكبيرة التي ساعدت فرسان مصر كثيرا.
واختتم حطب تصريحاته ، تواجد وزير الشباب والرياضة في ختام البطولة لفته جيدة للغاية وتزيد من حماس الفرسان في ظل إهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين ونادي القوات المسلحة للفروسية علامه رياضية مهمة.
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