شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري. فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم الزمالك يتسلم 500 دعوة لحضور مواجهة النجوم وزير الرياضة يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى بمركز شباب الجزيرة فيديو.. أول تدريب لـ"بيراميدز" بقيادة رامون دياز.. وتركى آل الشيخ: مدرب عالمى ننشر نص خطاب اللجنة الأوليمبية لشطب خالد زين

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.