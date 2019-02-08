شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة النجوم على استاد بتروسبورت فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى.

محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز ووفقا لمصدر مقرب من محمد إبراهيم فإن استبعاده عن المواجهة جاء بسبب إصابته بنزلة برد، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة النجوم.

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز المقرر إقامتها غدا السبت، والتى يغيب عن الفريق الأبيض كلا من مصطفى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام للإيقاف.

جاءت قائمة نادى الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأحمد مدبولي وأيمن حفنى.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

تعرف على سبب استبعاد النقاز من مواجهة النجوم تعرض الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، لإصابة فى أنكل قدمه أبعدته عن التواجد فى معسكر الفريق اليوم استعدادا لمواجهة النجوم فى المباراة التى ستقام غدا السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز وجاءت الإصابة فى تدريبات الزمالك أمس الخميس إلا إن الجهاز الفنى للفريق تكتم حولها لحين الوقوف على مدى إمكانية لحاقه بمباراة الغد من عدمه ليتم فى النهاية استبعاده من قائمة المباراة تجنبا لتفاقم الإصابة ويعانى الزمالك فى ظل غياب النقاز للإصابة من أزمة فى الجبهة اليمنى لإيقاف حازم إمام إلا إن الجهاز الفنى للفريق قد يوظف محمد عبد السلام مدافع الفريق فى تلك الجبهة.

الزمالك يعرض على محمد إبراهيم 5 ملايين جنيه سنويا لتمديد عقده

عرض مسئولو نادي الزمالك مبلغ 5 ملايين جنيه على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض لتمديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ورفض محمد إبراهيم تمديد عقده مع الزمالك مطالبا بمساواته مع الفئة الأولى بالفريق مثل طارق حامد وكهربا ليفاجأ اللاعب أن الأخير مازال يتقاضي حتى الآن 2 مليون جنيه سنوياً. وكشفت المفاوضات أن إدارة الكرة بالزمالك برئاسة أمير مرتضى وضعت عددا من الشروط حول ضم لاعب للفئة الأولى في العقود بالفريق على رأسها انضمامه بشكل دوري للمنتخب بجانب أرقامه التي حققها مع الفريق خلال مشاركاته وأن يكون رقم 1 في مركزه بالفريق.

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