شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء هدف الحرس.. تركى آل الشيخ يتساءل عن عمل الحكم الخامس بأحد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادى بيراميدز على المباراة التى جمعت الأهلى وحرس الحدود مساء اليوم، الجمعة، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد، بعد إلغاء هدف للحرس بداعى التسلل، متسائلاً عن عمل الحكم الخامس فى إدارة اللقاء بأكاديمية أحد الأندية.



تركى آل الشيخ ينشر صورة للحكم الخامس

وتساءل آل الشيخ فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك عما إذا كان الحكم الخامس يعمل كذلك فى إحدى أكاديميات كرة القدم بأحد الأندية المصرية، فى إشارة إلى النادى الأهلى.



تركى آل الشيخ يتساءل حول حقيقة عمل الحكم الخامس بإحدى الأندية

وبعد دقائق من المنشور، نشر آل الشيخ صورة يظهر بها شخصان يرتديان تى شيرت النادى الأهلى، مع عدد من الأشبال فى ملعب كرة قدم خماسية، معلقا عليها بعلامات تعجب دون مزيد من التفاصيل.