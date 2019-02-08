شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تحسم الترقب: الجثة المنتشلة تعود لسالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

حسمت الشرطة الإنجليزية الترقب السائد منذ أكثر من أسبوعين بشأن مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، بتأكيدها ليل (الخميس - الجمعة) أن الجثة المنتشلة من حطام طائرة صغيرة في بحر المانش، تعود للمهاجم.

وكانت السلطات أعلنت، أن الجثة نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها، بعد انتشالها من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير في طريقها من فرنسا إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وقالت شرطة دورسيت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني قرابة الساعة 23,00 ليل الخميس بتوقيت غرينيتش:«تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (في جنوب إنجلترا)، مؤكدة أنها تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلتي سالا وإيبوتسون بهذه الأنباء، وستتم مواصلة تقديم الدعم لهما من قبل متخصصين، مؤكدا الوقوف إلى جانب العائلتين في هذا الوقت الصعب.

«أرقد بسلام»

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أبرز المعلقين على خبر التعرف على جثة مواطنه، قائلا في حسابه على انستغرام «أشعر بالأسى جراء هذه الأخبار المحزنة، الكثير منا احتفظ ببارقة أمل من أجلك إيميليانو».

كما كتب المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غابريال باتيستوتا على تويتر: «يا له من حزن، إنها أسوأ الأخبار الممكنة، ارقد بسلام أيها المحارب».

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وقدم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري تعازيه لعائلة سالا بعد الأخبار المؤلمة، مضيفا «نحن بجانبكم»، فيما أكد صديق والد اللاعب أوسكار هيمو الذي يملك أحد المطاعم في بلدة سالا الصغيرة بروغريسو أنه «منذ أن عرفنا بالأمر (فقدان الطائرة)، أصبحت هذه المسألة كل ما يتحدث عنه الجميع، كان الجميع يحبه ويقدره».

(حملة تبرعات)

وكانت السلطات أوقفت البحث عن الطائرة، قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث مولها لاعبو كرة قدم أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي، إضافة الى العديد من المتبرعين عبر شبكة الإنترنت، وتجاوزت قيمة التبرعات 370 ألف يورو (422 ألف دولار).

ولولا هذه التبرعات «لم يكن ليبحث أحد عن الطائرة» بحسب ما قال لوكالة فرانس برس ديفيد ميرنز، المتخصص في البحث عن حطام السفن وصاحب الشركة الخاصة التي وجدت حطام الطائرة، مشيرا إلى أن اكتشاف وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي الأسبوع الماضي أكد أن الطائرة قد تحطمت.

«بدأ الحداد»

أفادت عائلة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا في بيان أنه أصبح بإمكاننا الآن الحداد على ابننا وأخينا، وذلك بعدما أكدت الشرطة الإنجليزية أن الجثة المنتشلة من حطام طائرة صغيرة في بحر المانش، تعود لابن الـ28 عاما.

وتوجهت العائلة إلى كل من ساندها في محنتها التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين بعد فقدان طائرة ابنها إيميليانو في بحر المانش حين كان الأخير في طريق العودة من فريقه السابق نانت الفرنسي إلى فريقه الجديد كارديف الويلزي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلة «أردنا أن نشكركم على جميع بوادر المودة والدعم في أكثر اللحظات المؤلمة في حياتنا».