شكرا لقرائتكم صور.. نيمار يعود إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك من أجل مواصلة برنامجه العلاجى، بعد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة ستراسبورج فى كأس فرنسا الشهر الماضى.

وظهر نيمار الذى أكمل منذ أيام عامه الـ 27 لدى وصوله إلى مطار برشلونة وهو على العكازين، واستقل سيارة أجرة، ورفض الحديث مع وسائل الإعلام والمراسلين.

وفضل نيمار عدم إجراء جراحة فى قدمه التى سبق واصيب بها فى نهاية الموسم الماضى، حيث سيغيب لنحو 10 أسابيع عن الملاعب، مفضلا إكمال برنامجه العلاجى فى برشلونة، التى قضى بها أعوام عديدة خلال لعبه للبارسا، وسار على نهج زميله فى الفريق الفرنسى، ماركو فيراتى الذى أكمل برنامجه العلاجى منذ أيام.

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البرازيلى نيمار

نجم باريس سان جيرمان