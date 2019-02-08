شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعثر مجدداً ويتعادل مع الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا الفيحاء والاتفاق بهدف لكل منهما، يوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل الفيحاء إلى النقطة السادسة عشرة، واستمر بمركزه الرابع عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى سبع وعشرين نقطة بالمرتبة السابعة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد، سجله هزاع الهزاع في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني، سجل فيليب كيش لاعب الاتفاق هدف التعادل للفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49.

وتعد المواجهة الأولى للمدرب نور الدين زكري مع نادي الفيحاء، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 1315 مشجعا.