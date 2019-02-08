الارشيف / اخبار الرياضه

الاتفاق يتعثر مجدداً ويتعادل مع الفيحاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعثر مجدداً ويتعادل مع الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا الفيحاء والاتفاق بهدف لكل منهما، يوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة ، ضمن منافسات الجولة 19 بدوري كأس للمحترفين.

ووصل الفيحاء إلى النقطة السادسة عشرة، واستمر بمركزه الرابع عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى سبع وعشرين نقطة بالمرتبة السابعة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد، سجله هزاع الهزاع في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني، سجل فيليب كيش لاعب الاتفاق هدف التعادل للفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49.

وتعد المواجهة الأولى للمدرب نور الدين زكري مع نادي الفيحاء، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 1315 مشجعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يتعثر مجدداً ويتعادل مع الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى