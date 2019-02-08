شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد النقاز من مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، لإصابة فى أنكل قدمه، فى المباراة التى ستقام غدا السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت الإصابة فى تدريبات الزمالك أمس الخميس إلا إن الجهاز الفنى للفريق تكتم حولها لحين الوقوف على مدى إمكانية لحاقه بمباراة الغد من عدمه ليتم فى النهاية استبعاده من قائمة المباراة تجنبا لتفاقم الإصابة.

ويعانى الزمالك فى ظل غياب النقاز للإصابة من أزمة فى الجبهة اليمنى لإيقاف حازم إمام إلا إن الجهاز الفنى للفريق قد يوظف محمد عبد السلام مدافع الفريق فى تلك الجبهة.