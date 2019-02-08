النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا السبت. ضمت قائمة الزمالك كلا من: ضمت قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمى. محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام في خط الدفاع. فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو في خط الوسط. عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بو طيب في خط الهجوم. بذلك شهدت قائمة الزمالك استبعاد الدولى التونسى حمدى النقاز بجانب محمد إبراهيم المصاب بنزلة برد مع ضم الثنائى أيمن حفنى ومدبولى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن قائمة الفريق بجانب ضم أحمد زيزو الوافد الجديد لأول مرة ويفتقد الزمالك لخدمات الثلاثى طارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام للإيقاف.

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