شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تدريب لـ"بيراميدز" بقيادة رامون دياز.. وتركى آل الشيخ: مدرب عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق بيراميدز لكرة القدم، أحدث تدريباته تحت قيادة رامون دياز المدير الفنى الجديد للفريق، الذى وصل القاهرة، يوم الثلاثاء الماضى، وظهر اللاعبون فى مشهد حماسى داخل أرض الملعب أثناء تمريناتهم، ما دفع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى بيراميدز، لنشر مقطع فيديو للتدريبات، وعلق عليه "مدرب عالمى وأحدث الوسائل المتاحة لتدريب".

ووصل رامون دياز المدير الفنى الجديد لبيراميدز، لمطار القاهرة، الثلاثاء، وقال فى أول تصريحات له – حينذاك - أن مهمة تدريب فريق بيراميدز ليست صعبة ولدية القدرة على المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز.

وكشف دياز، خلال تصريحات لقناة أون سبورت، أنه تم التفاوض معه من قبل مسئولى النادى الأهلى منذ فترة لتدريب الفريق الأحمر، ولكن لم تنجح عملية التفاوض، وأشار إلى أن فريق بيراميدز تم إعادة هيكلته حديثًا بتدعيم بلاعبين محليين وأجانب خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى بيراميدز، خلال حواره لقناة "أون سبورت"، مع الإعلامى سيف زاهر، إن الاتحاد العربى يعد داعمًا لكل الأندية العربية، مؤكدا أنه فضل الاستثمار فى مصر عن أوروبا لأنه يعتبرها بلده الثانى.

وأضاف آل الشيخ، "طموحنا تطوير الرياضة والارتقاء بها والمنافسة مع الزمالك على الدوري فى الموسم الحالى تعد صعبة فى ظل فارق النقاط الرهيب مع المتصدر ولكن ليس مستحيلا"، وتابع، "إذا تأهلنا لبطولة أفريقية بالموسم الحالى فهذا شئ إيجابي ولكن الموسم القادم لا بد أن نحقق بطولة"، مشيدا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه قدوة وجاء خلال فترة حرجة وأنقذ البلد من مرحلة صعبة خاصة أنها كانت ذاهبة للمجهول ولكن نري إنجازات وأمن ونمو اقتصادي كبير وطرق ومشروعات ونتمنى أن يضع الجميع يده فى يد الرئيس".

وأردف، "ما أفعله فى مصر لن أستطيع فعله فى بلدى وكانت لدي فرص فى أندية كبيرة فى العالم وفضلت الاستثمار فى مصر لأنى أعتبرها بلدي الثانى"، موضحا أنه تم إنشاء نادي بيراميدز فى 23 يوما".

وتحدث تركى أل الشيخ، عن رامون دياز المدير الفنى الجديد للفريق، قائلا:" رامون صديق شخصى وعقده الأغلي فى القارة الأفريقية ومتفائل بقدراته على تحقيقة نتائج إيجابية مع بيراميدز خاصة انه يمتلك فكر جديد، و بابى مفتوح للتعامل مع النادي الأهلى فى ظل وجود إدارة مختلفة والتعاون مع الزمالك كان بسبب وجود مرتضى منصور لأنه ذكى".

وأضاف، "لن نمضى مع لاعب فى النادى الأهلى ومحمد العاصى يعد وكيل ثلاث لاعبين فى الأحمر لا نريدهم حتى لو من غير فلوس والعالم مفتوح أمامى ومش ناقص صداع"، وتابع "أنا زعلان من الاساءة بغض النظر عن الدعم الذى ذهب للنادي الاهلى ولكن الموقف الذى ضايقنى عندما تطلب منى التجديد لعبد الله السعيد بمبلغ بقدره وبعدها تستغنى عنه وبعد ذلك تشتكى للفيفا هل بذلك أنت تحارب عبد الله كشخص ولا تركى آل الشيخ".



تدريبات بيراميدز (1)



تدريبات بيراميدز (2)



تدريبات بيراميدز (3)



تدريبات بيراميدز (4)



تدريبات بيراميدز (5)



تدريبات بيراميدز (6)



تدريبات بيراميدز (7)



تدريبات بيراميدز (8)



تدريبات بيراميدز (9)



تدريبات بيراميدز (10)



تدريبات بيراميدز (11)



تدريبات بيراميدز (12)



تدريبات بيراميدز (13)



تدريبات بيراميدز (14)



تدريبات بيراميدز (15)



تدريبات بيراميدز (16)