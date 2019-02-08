شكرا لقرائتكم خبر عن جنى مسعد تفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه بعد أداء متألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الطفلة جنى مسعد شاهين بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتية، وذلك فى المنافسات الجماعية، بعد أداء متألق حظى بإشادة جميع متابعين البطولة. وسبق لجنى الحصول على 9 ميداليات فى بطولات مختلفة رغم صغر سنها الذى لم يتجاوز 11 عاماً حتى الآن.

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