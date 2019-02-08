شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر مقرب من محمد إبراهيم فإن استبعاده عن المواجهة جاء بسبب إصابته بنزلة برد، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة النجوم.

ومن المقرر أن يلقى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم فى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الغد.