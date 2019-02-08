شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهاجم الأهلى بـ"موسيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، على استاد السلام، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل حرس الحدود كلا: محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور. أما البدلاء : سامح على - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يهاجم الأهلى بـ"موسيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.