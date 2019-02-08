صبحى وأجاي يقودان هجوم الأهلى والشحات ونيدفيد على دكة البدلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفنى للنادى الأهلى تشكيل الفريق الأحمر أمام حرس الحدود فى المواجهة التى تقام فى السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورى الممتاز. وجاء التشكيل كالتالى:- حراسة المرمى: محمد الشناوى حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: باسم على - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - على معلول. خط الدفاع: باسم على - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - على معلول. خط الوسط: حسام عاشور - حمدى فتحى - ناصر ماهر - رمضان صبحى - جيرالدو. خط الوسط: حسام عاشور - حمدى فتحى - ناصر ماهر - رمضان صبحى - جيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجاى خط الهجوم: جونيور أجاى بينما يجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامى، محمود وحيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، رامى ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

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