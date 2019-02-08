قائمة الزمالك لمباراة النجوم .. ظهور أول لزيزو.. وغياب 8 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الجمعة، عن قائمته التي سيواجه بها نظيره النجوم إف سي.

ويلتقي الزمالك نظيره النجوم إف سي في السادسة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من:

حراس المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام.

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو" ـ أحمد مدبولي وأيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بو طيب.

ويُعد انضمام أحمد سيد "زيزو" لقائمة مباراة النجوم إف سي هو الأول له بعد التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الجارية.

ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم ومحمد حسن وحمدي النقاز للإصابة وطارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام للإيقاف وعمر صلاح لأسباب فنية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.