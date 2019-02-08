الأهلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» على ضيفه، بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٥ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: محمد المغربي – هاني عمرو – أحمد سيد عبدالنبي – محمد أشرف.

الوسط: طه محمود – أحمد نبيل "كوكا" – حمادة الفيل – أحمد

أشرف – محمد سلامة.

الهجوم: عبدالوهاب علي.

افتتح أحمد أشرف التسجيل للأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ١٤، ولكنه تعرّض إلى إصابة قوية في الركبة بعد خمس دقائق، ليغادر الملعب، ويشارك عمر رزق بدلاً منه.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ٤٢، أضاف محمد سلامة الهدف الثاني للأهلي من متابعة رائعة

لعرضية حمادة الفيل. وخلال الشوط الثاني، أضاف محمد أشرف الهدف الثالث في الدقيقة الـ٥٩ من ركلة جزاء، حصل عليها زميله عبدالوهاب علي.

وأجرى أحمد سراج تبديلين آخرين، حيث شارك الوافد الجديد، حسام ياسين، بدلاً من محمد سلامة، وعمر حجاج بدلاً من حمادة الفيل.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٦٠ نقطة، ليواصل صدارة الترتيب، بعد فوزه في ١٩ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٥٩ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ١٠ أهداف. علمًا بأنه تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود ووادي دجلة.