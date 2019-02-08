كلوب: سنقاتل للنهاية ومانشستر سيتي أضاع نقاط أكثر منا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن منافسته على لقب الدوري الإنجليزي وأقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وأكد كلوب أن الفريق سيقاتل حتى النهاية من أجل حصد اللقب وسيقدم كل ما لديه من أجل تحقيقه، بعدما زادت حدة المنافسة مع السيتي على حد وصفه.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث "أصبح مثيرًا الآن، كان من الواضح دائماً أنه سيكون متقارباً حتى النهاية، الفرصة الوحيدة لتحسين موقفنا هي الفوز بمباريات كرة القدم".

وأضاف كلوب " سنكون مستعدين لنقاتل من أجل كل شيء، في نهاية الموسم، أريد فقط أن أقول

إننا قدمنا كل شيء، لا يمكن أن يكون لديك 62 نقطة دون أن تقدم شيء جيد فعلًا، و نملك فرصة للحصول على المزيد".

وواصل "تلقيت رسالة هذا الأسبوع و التي كانت إشارة على أن الناس يعتقدون أنني بحاجة إلى مساعدة، لكنني لا أحتاج إلى المساعدة، لقد أضاع السيتي 12 نقطة في آخر 10 مباريات، نحن أضعنا 7 في آخر 10 مباريات".

وعن أجواء ملعب "أنفيلد": "لم أترك إطلاقًا أي شخص يشكك في مدى تقديري لهذا

التشجيع. إنه دائمًا ما يمثل زيادة هائلة. نحن نعلم أنه يجب علينا تقديم أداء على أعلى مستوى".

وعن حالة اللاعبين المصابين، أكد كلوب أن كل من ألكسندر أرنولد، هيندرسون و فينالدوم جاهزين لمواجهة بورنموث، بينما سيغيب ديان لوفرين عن الفريق بسبب الإصابة.

وعن جو جوميز لاعب الفريق المصاب، قال كلوب "بالنسبة إلى جوميز، يحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع عادة حتى يتمكن من اللعب، أما تشامبرلين، إذا وصلنا إلى نصف النهائي من دوري الأبطال مرة أخرى، يجب أن يكون متاحًا، ربع النهائي ربما. وضعناه في قائمة دوري الأبطال لأننا نعتقد أن هناك فرصة له للعب".

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث، مساء غدٍ، السبت، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.