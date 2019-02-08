تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود.. أجاي في الهجوم

الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الأحمر أمام حرس الحدود في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو. خط الهجوم : جونيور أجاي.

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