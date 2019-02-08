كلوب: لم يتحدث معي أحد بشأن عدم انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول (أرشيفية)

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حول استدعاء محمد صلاح في شهر مارس من أجل لعب مباريات التوقف الدولي مع المنتخب المصري، وأكد أنه لم يتحدث معه أحد من الاتحاد المصري أو محمد صلاح

نفسه حول ذلك الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام بورنموث " "لم أجر أي اتصال مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ما إذا كان محمد

صلاح سيستدعى للمنتخب الشهر المقبل أم لا".

وأضاف " لا لم يتحدث معي أحد".

وكانت قد انتشرت تقارير حول نية الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعدم استدعاء محمد صلاح إلى معسكر مارس المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث، مساء غد، السبت، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.