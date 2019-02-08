شاهد.. مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بالدوري المصري

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا، لمباراة الأهلي مع حرس الحدود، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وستقام مباراة الأهلي

وحرس الحدود، على استاد السلام، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة مطاردة الزمالك

وبيراميدز على قمة المسابقة، خاصة بعد تحقيق فوز صعب فى الجولة الماضية على إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري والذى أقيم الثلاثاء الماضي.