رياضة | جروس يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس استبعاد محمد إبراهيم لاعب الفريق من مباراة النجوم المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الدوري العام.

ويعاني اللاعب من نزلة برد وحصل على بعض الحقن ولم يتمكن من المشاركة في مران اليوم.

ويعلن الجهاز الفني قائمة الفريق عقب انتهاء المران والتي قد تشهد استبعاد محمد إبراهيم بسبب نزلة البرد.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٤٥ نقطة.