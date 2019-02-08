رياضة | تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

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أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، تشكيل فيقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل حرس الحدود كلا من :-

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود عبد الودود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم - أودو موزيس - إمام عاشور.

أما البدلاء :-

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.