رياضة | إسلام محارب يؤدي تدريبات تأهيلية قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام محارب يؤدي تدريبات تأهيلية قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

وخرج محارب من قائمة الأهلي التي ستواجه حرس الحدود في السادسة مساء اليوم على ستاد السلام بعدما استبعده الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

وخاص محارب التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أعلن تشكيل الفريق الأحمر أمام حرس الحدود في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي