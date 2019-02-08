رياضة | مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

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أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه حرس الحدود في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد السلام بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – حمدي فتحي – ناصر ماهر – رمضان صبحي – جيرالدو

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي - محمود وحيد - حسين الشحات - أحمد الشيخ - رامي ربيعة - كريم وليد "نيدفيد" - صلاح محسن.