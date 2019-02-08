رياضة | صدمة أم فرحة.. فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة أم فرحة.. فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اقترب من حسم مستقبله مع البرسا سواء بالرحيل أو البقاء.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فالفيردي يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى عام 2020 وهو ما أخبر به المدرب الدائرة المقربة منه في البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة ترغب في الحفاظ على فالفيردي الذي يعلم الهدف الأساسي للفريق وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن فالفيردي تعلم الدرس جيدًا في دوري أبطال أوروبا بعد توديعه البطولة الموسم الماضي من دور الثمانية على يد روما الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هدوء وتواضع فالفيردي وعدم دخوله في مشاكل مع اللاعبين بجانب سياسته الناجحة مع القائد ميسي والتعامل الجيد مع عثمان ديمبلي ومالكوم وأرتورو فيدال يثبت مكانة المدرب عند إدارة برشلونة.