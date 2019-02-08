رياضة | مفاجأة سارة لجماهير برشلونة (طالع التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير برشلونة (طالع التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة صامويل أومتيتي اليوم للمران الجماعي لفريق برشلونة بعد فترة إصابة طويلة في الركبة حرمته من الملاعب دون الحصول على الإذن الطبي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن أومتيتي يسعى للحاق بمباراة برشلونة بـدوري أبطال أوروبا أمام أوليمبك ليون في ذهاب الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير في فرنسا.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي شارك في لقاء الكلاسيكو أول أمس أمام ريال مدريد بذهاب نصف نهائي كأس الملك بملعب كامب نو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما شارك وهو ليس في كامل لياقته لمشكلات في العضلة الضامة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في لقاء الليجا أمام فالنسيا، حيث قام بتدريبات خاصة اليوم داخل صالة الألعاب الرياضية ولم ينزل للملعب.

وأفادت آس بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق يتابع تطور حالة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يأمل في الدفع به أمام أتلتيك بلباو الأحد المقبل على ملعب سان ماميس بالليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو بسبب تعرضه لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية أمام الريال ليبتعد عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر.