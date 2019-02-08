شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد "الكلاسيكو" لصلاح ابتسامته في البريمرليج؟ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- "من يتبصر في الاختيار كثيرًا، ينتق الأسوأ غالبًا"،عباراة جسدت حال فليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني عندما دقق في اختياره مابين البقاء في ليفربول أو الانتقال للفرييق الكتالوني، ووصل في نهاية المطاف هو اختيار السير في مشوار جديد، ولكن يبدو أنه أخطأ، حيث أنه وثوب قدمه في أرض الإسبان، ضل طريق الملاعب، وتاه عن التسجيل والتألق الذي اعتاد عليه في البريمرليج، حيث واصل صانع الألعاب البرازيلي أداءه السيء مع برشلونة منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني في يناير 2018، بعدما كان النجم الأول في ليفربول، مما دفع الكثيرين للتشكيك في إمكانية استمراره في ملعب كامب نو بعد نهاية الموسم.

وكعادته في المباريات الأخيرة مع برشلونة، ظهر كوتينيو دون المستوى في مباراة الكلاسيكو التي جمعت فريقه مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، مما تسبب في صدمة لكثير من المتابعين، خاصة جمهور برشلونة وليفربول.

من جانبها رصدت صحيفة ميرور صدمة جماهير ليفربول من الأداء المتدني لكوتينيو في الكلاسيكو أمام ريال مدريد ، وقالت أن جماهير الريدز بدت مندهشة من أداء لاعبها السابق، إلى درجة أن قال بعضهم أنه ليس كوتينيو الذي عرفوه في آنفيلد.

وعنونت صحيفة ماركا "التقلبات والمنعطفات في الحياة” تعليقًا على مستوى البرازيلي، وقالت صحيفة "سبورت""قضية كوتينيو.

وأضافت "مباراة الكلاسيكو وضعت كوتينيو في موقف صعب، لكن في غرفة خلع الملابس واثقون من عودته لمستواه المعهود"، وتابعت "تشيلسي سيُقدم عرضًا لكوتينيو في الصيف المقبل، ومالكوم خرج من الكلاسيكو أكثر قوة".

وكتب أحد متابعي البارسا تعليقًا على أداء كوتينيو الصادم: كوتينيو بدا ضائعًا مع برشلونة ولم يعد كما كان في ليفربول، بينما أضاف آخر مؤكدًا أنه لم يفاجأ كثيرًا بمستواه، فقال: حتى في الوقت الذي اعتبرته لاعبي المفضل، كان لدي شكوك بشأن عقليته وما إن كان قادرًا على مجاراة تلك النخبة (في برشلونة وريال مدريد).

التعليقات السلبية تواصلت بتغريدة أخرى لأحد مشجعي الريدز ردا على سابقه، فقال: يبدو أن برشلونة دفع 160 مليون يورو في كوتينيو ليؤكد لك هذه الشكوك، يبدو أن عقليته لا ترقى ليكون من نجوم الصف الأول.

وعلق أحدهم: بعدما كان اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بات اللاعب الأسوأ وعلى دكة البدلاء (في برشلونة)، وتبعه آخر: لا أعلم ما الذي دمره بهذه الطريقه؟ هل هو المدرب (فالفيردي) أم مركزه، أم هي التوقعات التي صورته بأنه خليفة إنييستا؟ لو كان كوتينيو الذي عرفناه في ليفربول، لسبب الكثير من المتاعب لدفاع ريال مدريد.

وأكد عشاق البارسا أن على فالفيردي ألا يقوم بإشراك البرازيلي أساسيًا في المباريات الكبرى، وأن يظل نجم ليفربول السابق جليسًا على مقاعد البدلاء.