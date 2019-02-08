انت الان تتابع صدمة.. نجم الأهلي يغيب لمدة شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تعرض عمرو جمال مهاجم الفريق للإصابة على مستوى العضلة الأمامية، في التدريبات الجماعية أول من أمس الأربعاء، غادر على أثرها التدريبات رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، ويعاني المارد الأحمر من شبح الإصابات خلال الفترة الأخيرة لينضم عمرو جمال لكتيبة مصابي الأهلي، بالإضافة إلى أن الفريق يعاني من نقص عددي في مركز رأس الحربة بعد تعرض الثنائي وليد أزارو ومروان محسن للإصابة التي منعتهما عن الوجود مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وخضع عمرو جمال لأشعة الرنين المغنطيسي للوقوف على حجم إصابته في العضلة الأمامية، وأثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وتقرر غيابه لمدة شهر ونصف، لينضم لكتيبة مصابي الفريق. وكان عمرو جمال قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: