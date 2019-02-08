انت الان تتابع حريق يلتهم نادي فلامنجو ومصرع 10 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في حريق اندلع، اليوم الجمعة، بمركز تدريبات تابع لنادي فلامنجو البرازيلي، بمدينة ريو دي جانيرو، وحسبما أفادت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الإسبانية، وقع الحادث فجر اليوم الجمعة، لتلتهم النيران منشآت "نينيو دو أوروبو"، حيث يتدرب الفريق الأول وفرق الناشئين، غربي ريو دي جانيرو، وذكر رجال الإطفاء، أن الحادث أسفر عن 10 وفيات، بينما أصيب 3 أشخاص جراء الحريق، اثنان منهم في حالة حرجة، وأشارت المصادر الرسمية إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على أسباب الحريق.

والتهمت النيران المنشآت التي يبيت فيها لاعبو فريق الناشئين تحت 18 سنة، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وتعمل حاليًا على تجنب حدوث مزيد من الحرائق. يشار إلى أن فلامنجو، الذي يعد أكثر فرق كرة القدم شعبية في البرازيل، افتتح العام الماضي منشآت جديدة للفريق الأول في مركز "نينيو