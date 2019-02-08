انت الان تتابع نجم برشلونة يكشف نصيحة ميسي له قبل الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
أعرب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم برشلونة، عن سعادته بهز شباك الغريم التقليدي ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وقال مالكوم، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الجمعة: "لقد رأيت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة، وليونيل ميسي طالبني بضرورة التحلي بالهدوء، عندما قرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع بي أساسيًا منذ البداية، وشعرت بسعادة غامرة بالمباراة والهدف، مواجهة ريال مدريد دائمًا ما تكون صعبة، لم نتمكن من الفوز كما أردنا، ولكن في لقاء الإياب سنفعل كل شيء من أجل التأهل للنهائي".
ونوه مالكوم: "يمكنني أن أقدم الكثير لبرشلونة، سأخبر أولادي وأحفادي بأنني لعبت بجوار ميسي أفضل لاعب في كل العصور، ولدي 4 سنوات ونصف على نهاية عقدي، أريد النجاح مع برشلونة وتقديم كل شيء للفوز بالألقاب". وعن رأيه في مواطنه فينيسيوس نجم ريال مدريد، أوضح: "إنه لاعب عظيم، ولديه الكثير من الجودة، لا أعرف
وعن رأيه في مواطنه فينيسيوس نجم ريال مدريد، أوضح: "إنه لاعب عظيم، ولديه الكثير من الجودة، لا أعرف من الأفضل بيننا، ولكننا نلعب في أفضل فريقين في العالم".
وفيما يخص رأيه في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أجاب مالكوم: "كنت معه في المنتخب البرازيلي، وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، رغم أنهم في غرفة خلع الملابس لا يتحدثون عن عودته".
وتعادل برشلونة مع ريال مدريد (1-1)، على استاد كامب نو في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن لقاء العودة مقرر إقامته في سانتياجو بيرنابيو يوم 27 فبراير الجاري.
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