الان تتابع الاتحاد يوافق على إعارة بيزتش للدوري الكوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق نادي اتحاد جدة السعودي، على إعارة لاعبه الصربي ألكسندر بيزتش، لصفوف نادي اف سي سيؤول الكوري الجنوبي، لمدة عام ونصف.

يشار إلى أن الاتحاد ضم اللاعب بيزتش من نادي النجم الصربي، يوليو الماضي، وخاض اللاعب مع الاتحاد 8 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا في شباك الهلال.