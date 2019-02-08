رسميا..تأكد غياب آرثر لمدة شهر عن برشلونة

قام نادي برشلونة الاسباني بالإعلان عن إصابة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو بعد مشاركته في مباراة ريال مدريد بذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكان صاحب الـ22 عامًا شارك في الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل (1-1) على ملعب كامب نو يوم الأربعاء، وخاض المباراة كاملةً.

وأفاد البارسا عبر موقعه الرسمي أن آرثر سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وبالتالي سيفقد برشلونة خدمات البرازيلي في مباريات أتلتيك بيلباو وبلد الوليد وليون وإشبيلية ومباراتي الكلاسيكو بالكأس والليجا، وقد يعود للمشاركة قبل دور الثمانية بدوري الأبطال.

يُذكر أن هذه الإصابة تعد الثانية للاعب منذ انضمامه للفريق الكتالوني، إذ غاب اللاعب لمدة 15 يومًا خلال شهر نوفمبر بعد معاناته من إصابة عضلية