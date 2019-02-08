شكرا لقرائتكم سولاري: كرة القدم لا تعرف العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - رويترز | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 21:41

احتفل سانتياغو سولاري بمرور مئة يوم على توليه تدريب ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع غريمه برشلونة في عقر داره في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما كان سلفه يولن لوبتيجي أنهى مهمته بخسارة مذلة 5-1 أمام العملاق القطالوني.



وانتهت ولاية لوبتيجي القصيرة مع ريال مدريد في (تشرين الأول) أكتوبر الماضي بتلك الهزيمة الثقيلة، وتولى سولاري المسؤولية في اليوم التالي بشكل موقت، لكن بعد أسبوعين شغل المنصب بشكل دائم وساعد بطل أوروبا من وقتها على الخروج من أزمته.

وعبّر سولاري عن سعادته بأداء فريقه وقال إنه كان يتوقع الفوز. وأضاف: «من الصعب الحديث عن العدالة في كرة القدم. لاحت لنا العديد من الفرص للتسجيل. في الشوط الأول وكذلك في الثاني. لكن المباراة كانت ممتعة إجمالاً»، وبعد الهزيمة الساحقة في آخر مباراة قمة جاء الأداء ليبرهن على التحسن الواضح الذي طرأ على طريقة لعب ريال مدريد خلال ثلاثة أشهر فقط من ولاية سولاري.

واتخذ المدرب الأرجنتيني بعض القرارات الشجاعة، مثل وضع صانع اللعب إيسكو على مقاعد البدلاء والاعتماد على فينيسيوس جونيور جهة اليسار ليعيد تنشيط هذا الجانب.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل في الشوط الأول أمام برشلونة، وتقدم بهدف لوكاس فاسكيز قبل أن يدرك مالكوم التعادل لبرشلونة بعد الاستراحة، وأهدر جاريث بيل فرصة خطرة في الدقائق الأخيرة، وتصدى جيرار بيكي لمحاولة من توني كروس كانت في طريقها للمرمى، وقال فاسكيز: «النتيجة غير عادلة. قمنا بعمل رائع هجومياً وكنا نستحق الفوز».

وتابع: «صنعنا فرصاً خطرة لكن أخفقنا في ترجمتها إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل، التعادل يبقي المواجهة مفتوحة ومباراة الإياب ستكون صعبة جداً، وسنقاتل للفوز على أرضنا وبين جماهيرنا»، وفاسكيز واحد من عدة لاعبين اعتمد عليهم سولاري ولم يكن قد شارك أساسياً أمام برشلونة عندما فاز الأخير 5-1.