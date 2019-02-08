شكرا لقرائتكم سيتي يستعيد الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إنكلترا- رويترز | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 21:32

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه إيفرتون باستاد جوديسون بارك، ولدى كل من سيتي وليفربول 62 نقطة، لكن حامل اللقب يتفوق بفارق الأهداف وخاض مباراة واحدة أكثر من فريق المدرب يورغن كلوب.



وهذه هي أول مرة يتصدر فيها سيتي المسابقة منذ الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، ويلعب ليفربول ضد بورنموث يوم السبت، فيما يستضيف سيتي منافسه تشيلسي في اليوم التالي.

ومع تأخر توتنهام هوتسبير عنهما بخمس نقاط، تحول الصراع إلى منافسة ثلاثية على اللقب، ورغم عدم تقديم سيتي أداء جيداً ضد إيفرتون، كان من المهم أن يفوز في أسبوع صعب بدأ بانتصار على أرسنال قبل استضافة تشيلسي يوم الأحد، وقال غوارديولا: «قبل أربعة أو خمسة أيام كان يمكن أن نتأخر بسبع نقاط، والدرس هو عدم الاستسلام مطلقاً».