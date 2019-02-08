شكرا لقرائتكم بايرن وشالكه يكملان عقد ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 21:41

أكمل بايرن ميونيخ الوصيف وشالكه عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوز الأول بشق النفس على مضيفه هرتا برلين 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، والثاني الكبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف 4-1 في

ثمن النهائي.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، استمرت معاناة النادي البافاري بعد خسارته أمام باير ليفركوزن 1-3 السبت في البوندسليغا، واحتاج إلى التمديد لتخطي عقبة هرتا برلين بهدف لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 100.



وبكّر هرتا برلين بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثالثة عبر ماكسيميليان ميتلشتادت، لكن الفريق البافاري رد بعد 4 دقائق بواسطة سيرج غنابري بتسديدة «على الطاير»، قبل أن يمنحه التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 49.

لكن قطب الدفاع الدولي ماتس هوملس ارتكب خطأ فادحاً عندما حاول إعادة الكرة برأسه إلى حارس مرماه زفن أولريخ، فهيأها للمهاجم البديل دافي شيلكه، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مدركاً التعادل (67)، ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث كانت الكلمة الأخيرة لكومان بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100.

وفي الثانية، أكرم شالكه، ثالث أفضل المتوجين باللقب (5 مرات)، وفادة ضيفه فورتونا دوسلدورف المتوج باللقب عامي 1979 و1980، بالفوز عليه 4-1، وسجل التركي أحمد كوتوجو (30) والسنغالي ساليف سانيه (48 و87) ومارك ألكسندر أوث (53) أهداف شالكه، وروفن هيمينغز (71) هدف فورتونا دوسلدورف.