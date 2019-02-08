البرتغالي كيروش مدرباً للمنتخب الكولومبي

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محمد عثمان - الرياض - بوغوتا - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 8 فبراير 2019 / 01:20

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أمس (الخميس) تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخبه الوطني خلفاً للأرجنتيني خوسيه بيكرمان، الذي رحل عن منصبه في أيلول (سبتمبر) الماضي.



وكان هذا التعيين متوقعاً الى حد كبير في الأسابيع الماضية، ويأتي تأكيده رسمياً بعد نحو أسبوع من انتهاء كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، حيث قاد كيروش المنتخب الإيراني الى الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام اليابان. ووصل كيروش (65 عاماً) الخميس الى مطار إل دورادو في العاصمة بوغوتا، وكان في استقباله مسؤولون والعديد من المشجعين والصحافيين، بحسب مصور لوكالة فرانس برس. وأكد المدرب السابق لريال مدريد الإسباني أنه يتطلع «للاعتناء بالتاريخ الفخور والسمعة التي اكتسبتها كولومبيا في كرة القدم العالمية حالياً». وسيكون التحدي الأول أمام المساعد السابق للسير أليكس فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قيادة كولومبيا بنجاح في بطولة «كوبا أميركا» المقررة هذا الصيف في البرازيل، وبعدها السعي لإيصال المنتخب الى نهائيات كأس العالم (2022 في قطر) للمرة الثالثة توالياً.

وكان هذا التعيين متوقعاً الى حد كبير في الأسابيع الماضية، ويأتي تأكيده رسمياً بعد نحو أسبوع من انتهاء كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، حيث قاد كيروش المنتخب الإيراني الى الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام اليابان. ووصل كيروش (65 عاماً) الخميس الى مطار إل دورادو في العاصمة بوغوتا، وكان في استقباله مسؤولون والعديد من المشجعين والصحافيين، بحسب مصور لوكالة فرانس برس. وأكد المدرب السابق لريال مدريد الإسباني أنه يتطلع «للاعتناء بالتاريخ الفخور والسمعة التي اكتسبتها كولومبيا في كرة القدم العالمية حالياً». وسيكون التحدي الأول أمام المساعد السابق للسير أليكس فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قيادة كولومبيا بنجاح في بطولة «كوبا أميركا» المقررة هذا الصيف في البرازيل، وبعدها السعي لإيصال المنتخب الى نهائيات كأس العالم (2022 في قطر) للمرة الثالثة توالياً.

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