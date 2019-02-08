شكرا لقرائتكم نابولي يوقف انتقال هامشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إيطاليا - رويترز | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 21:28

قال نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن انتقال لاعب الوسط ماريك هامشيك المزمع إلى أحد الأندية الصينية تأجل بسبب «مشكلات تتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة».



ولم يذكر نابولي اسم النادي الصيني أو مدة الانتقال، رغم أنه لا يزال هناك بعض الوقت لإكمال الصفقة، حيث إن فترة الانتقالات تنتهي في الصين في 28 شباط (فبراير)، وقال نابولي في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت: «قرر النادي تأجيل انتقال ماريك هامشيك إلى الصين بسبب مشكلات تتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة المتفق عليها».

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي أكد الأسبوع الماضي أن لاعب وسط سلوفاكيا البالغ من العمر 31 عاماً يجري مفاوضات للرحيل عن النادي بعد 12 موسماً، وربطته تكهنات وسائل إعلام باحتمال الانتقال إلى داليان الصيني.