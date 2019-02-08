شكرا لقرائتكم كلوب: لم نستفسر من الاتحاد المصري عن حقيقة استبعاد صلاح من معسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي وجود أية إتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من إستدعاء محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي لمباراتي منتخب مصر ضد النيجر ونيجيريا الشهر المقبل من عدمه.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت في وقت سابق أن خافييري أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، قرر استبعاد محمد صلاح من المشاركة فى مباراتى المنتخب الوطنى أمام النيجر ونيجيريا المحدد لهما الشهر المقبل، الأمر الذي سيمنح الفرصة لنجم ليفربول لإلتقاط الأنفاس قبل الدخول في مرحلة الحسم بمسابقة الدوري الإنجليزي مع "الريدز".

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، "لم يتواصل معنا أحد من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم استدعاء محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل وصلاح لم يخبرنا بأي شيء، لذلك سوف نرى ما سيحدث".

وعن إستدعاء تشامبرلين لقائمة ليفربول في مسابقة دوري ابطال اوروبا، قال كلوب "إذا وصلنا الى نصف النهائي بدوري ابطال اوروبا سيكون متاحاً للعب، ربع النهائي ربما، نحن وضعناه في القائمة لإعتقادنا انه سيستطيع اللعب مرة أخرى في المستقبل القريب".

اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين اقترب من التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مشاركته أمام روما الإيطالى فى ذهاب نصف نهائى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ليفربول كلاً من: أليسون بيكر، سيمون مينيوليه، فيرجيل فان ديك، لوفرين، مورينو، روبرتسون، ماتيب، كى جانا هوفر، فابينيو، فينالدوم، نابى كيتا، شاكيرى، فيرمينو، ساديو مانى، محمد صلاح، ديفوك أوريجى، جيمس ميلنر، تشامبرلين، هندرسون، لالانا، ستوريدج.

وكانت قرعة دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أوقعت ليفربول فى مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقى ليفربول مع بايرن ميونخ يوم 19 فبراير الحالى بملعب أنفيلد، بمباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس القادم بملعب أليانز أرينا.