شكرا لقرائتكم غياب آرثر عن برشلونة شهر بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، الجمعة، غياب لاعبه آرثر ميلو عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر بسبب الاصابة.

وكتب نادي برشلونة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "أطباء نادي برشلونة يؤكدون غياب اللاعب أرثر ميلو من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر".

وتأكد غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في مباراتي الكلاسيكو التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" بسبب الاصابة.

ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد يوم 27 فبراير الجاري، في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن تتجدد المواجهة في الثاني من مارس القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، وثماني نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث.