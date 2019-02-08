شكرا لقرائتكم القانوني علي عباس: سيتم رفض احتجاج القادسية ضد الغنام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح علي عباس، المحامي المختص في لوائح كرة القدم، أن الاحتجاج المقدم من قبل نادي القادسية ضد مشاركة لاعب النصر، سلطان الغنام، سيتم رفضه وفقا للوائح لجنة انضباط اتحاد كرة القدم.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: قرار الاتحاد قبل 22 ساعة يفتقد للذوق الرياضي لكنه قانونيا، والقرار الثاني يفتقد للذوق القانوني ولكنه قانونيا أيضا، ويجب أن نفرق بين المادة 34 التي تتعلق بالقرارات الصادرة عن اللجنة وتتضمن بتخفيف أو تأجيل العقوبة وهي موجودة أيضا لدى "فيفا"، والمادة الأخرى 149 .. تتعلق بإمكانية اتخاذ قرارات مؤقتة من رئيس لجنة الانضباط، وتمكنه من تعديل القرار وتأجيله، وهي صلاحيات ممنوحة لرئيس الانضباط.

وأضاف: تم تطبيق المادة كما هي موجودة في لائحة الاتحاد الدولي "فيفا"، وكان يجب اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب مؤقتا إلى حين صدور القرار من رئيس الانضباط، أو الانتظار إلى حين نهاية مباراة النصر والقادسية.

وأكد علي عباس، أن احتجاج نادي القادسية سيرفض، لأنها مسألة ثابتة وليس فيها نقاش وواضحة وفقا للوائح الانضباط، وزاد: ترجمة المادة 149 خاطئة في لوائح الاتحاد السعودي ليس مثل ما ذكر في "فيفا"، لأن لائحة "فيفا" لا يمكن أن تطبق في الدوري السعودي بسبب اختلاف طبيعة المنافسة بين مسابقات الاتحادات والاتحاد الدولي، لذلك لا يمكن أن يتم نسخ اللائحة وتطبيقها في الدوري.

وكان النصر فاز على القادسية بثلاثة أهداف لهدف، يوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت المواجهة مشاركة سلطان الغنام، بعدما أصدرت لجنة الانضباط باتحاد القدم قرار إيقاف الغنام يوم الثلاثاء والذي كان من المقرر غيابه عن مواجهتي القادسية والأهلي، لتقوم لجنة الانضباط بتعليق قرارها ،يوم الأربعاء، قبل مباراة النصر أمام القادسية، بحجة ضيق الوقت عندما صدر قرار الإيقاف.