شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بخطوبة عنتر في النادي بـ" تورتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس بمحمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بالفريق بمناسبتى عيد ميلاده وخطوبته.

وأحضر الجهاز الفني للزمالك تورتة للاحتفال بالمناسبتين مع محمد عنتر عقب تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب النادى استعدادا لمباراة النجوم المقرر لها غدا في الجولة الحادية والعشرين للدورى.

من المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض مساء اليوم فى معسكر مغلق استعدادا للقاء المقبل أمام النجوم.