شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية.

يأتى ذلك فى اطار فعاليات المهرجان الاول لمنظمة التعاون الأسلامى والذى تنظمة مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الحالى بمشاركة وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والأثار.

وفى سياق متصل، نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم ماراثون شارك فيه 700 مشارك شاب وفتاة من أعضاء دول المنظمة المقمين في مصر وخاصة المقمين فى معهد البعوث الاسلامية بجامعة الأزهر.

يهدف الماراثون إلى تعميق التعاون والصداقة بين شباب دول المنظمة وذلك باعتبار ان الرياضة هي احد الادوات الرئيسية للتقارب بين الشعوب.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة تنظم عدد من الفاعليات والأنشطة تشمل تنظيم الملتقى الأول لشباب دول المنظمة تحت عنوان دور الشباب فى بناء الاعتدال ومكافحة التطرف بمشاركة 100 شاب وفتاة يمثلون 22 دولة اسلامية وكذلك استضافة نهائى كأس الكرة الخماسية بمركز شباب الجزيرة بين فريقى مصر واندونيسيا يوم الجمعة الموافق 8 فبراير واستضافة العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية التى تنظمها مصر فى مركز التعليم المدنى ومركز اعداد القيادات الشبابية بالجزيرة فضلا عن مشاركة عدد من متطوعى وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم كافة الفاعليات.