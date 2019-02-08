شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد رجب عن الإنتاج الحربى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربى عن حسابات الجهاز الفنى لناديه فى المباراة المرتقبة أمام الأهلى .
وبدأ محمد رجب، فترة التأهيل تمهيداً للمشاركة فى المران الجماعى بعد إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، ويحتاج اللاعب لعشرة أيام للمشاركة فى المران الجماعى لفريقه .
وكان رجب قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .
وصعد الانتاج الحربى للمربع الذهبى بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الاسبوع الـ 21 للدوري .
ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط .
ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدوري العام .
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