رسميًا | مانشستر يونايتد يُمدد عقد صاحب الإيماءات الغريبة

كشفت إدارة مانشستر يونايتد عن توقيع قلب الدفاع الدولي الإنجليزي “فيل جونز” على عقد جديد، صباح اليوم الجمعة، سيبقيه في النادي حتى يونيه 2023، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

ولم يكن فيل جونز أول لاعب تتمكن إدارة اليونايتد من تمديد عقده بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث نجح النادي في تمديد عقد لاعب الوسط الأسكتلندي اليافع “سكوت مكتوميناي” ثم الإبقاء على المهاجم الفرنسي الشاب “أنتوني مارسيال” حتى يونيه 2024 مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي 2019.

المعروف بتعبيراته وإيماءاته الغريبة، قال في تصريحاته للموقع الرسمي لليونايتد “يسعدني توقيع عقد جديد. مانشستر يونايتد جزء كبير من حياتي منذ 8 أعوام وأنا أحب كل شيء في هذا النادي”.

وأضاف فيل جونز “أنا متحمس للتحديات التي تنتظرنا، نحن نستعد لفترة مزدحمة بالمباريات هذا الموسم، أود أن أشكر أولي جونار سولشاير وأعضاء الجهاز الفني على دعمهم المستمر في تطويري”.

من جانبه، قال سولشاير الذي خلف مورينيو منتصف شهر ديسمبر الماضي “فيل يعرف ما يتطلبه الأمر ليكون لاعبًا بين صفوف مانشستر يونايتد، لقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، هو أحد أكبر لاعبي الفريق، إنه يقترب من عيد ميلاده الـ 27، نحن سعداء لأنه قرر الاستمرار مع النادي”.

ولعب فيل جونز 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم معظمهم كلاعب أساسي باستثناء مباراة بورنموث في الجولة الـ 20 من البريميرليج ومباراة آرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

القادم من بلاكبيرن روفرز في صيف 2011 بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، بتوصية من السير أليكس فيرجسون، شارك أيضًا في دوري أبطال أوروبا أمام يونج بويز وفالنسيا، وظهر في التشكيل الأساسي بمباراة ليستر سيتي بالجولة الـ 25 من البريميرليج خلال الأسبوع الماضي.

وينتظر عشاق مانشستر يونايتد اعلان الإدارة لتمديد ثلاثة عقود أخرى، بداية من الجناح الإنجليزي “آشلي يونج” وثنائي الوسط الإسباني “آندير هيريرا وخوان مانويل ماتا”.

سكوت مكتوميناي يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 (صور: Man united twitter)