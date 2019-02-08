إدريس يعيد بطولة الصعيد للسباحة بعد توقف دام 13 عاما

كتب: عبد الرحمن أبو هاشم

أفتتحت صباح اليوم الجمعة بطولة الصعيد للسباحة والتي ينظمها الإتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر ادريس ، ممثلا في منطقة الصعيد للسباحة.

تقام البطولة خلال الفترة من ٧ إلى ٩ فبراير في الحمام الاوليمبي بمدينة بني سويف بمشاركة تسعة اندية من مختلف محافظات الصعيد

وذلك بعد توقف لمدة ثلاثة عشر عاما وذلك في إطار السياسة الجديدة للاتحاد برئاسة المهندس ياسر إدريس للإهتمام بالصعيد ونشر اللعبة مع توفير كافة إمكانيات الإتحاد لإحداث طفرة رياضية في الصعيد تمشيا معرؤية الدولة للنهوض بالصعيد.

صرح المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة بأن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للسباحة قام بنفسه بالإشراف عليها وإختيار مجموعة من الحكام الدوليين للخروج بالبطولة بالشكل اللائق ، وقد حظت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة من ابناء الصعيد الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة البطولة ودعم الإتحاد لها من خلال منطقة الصعيد .