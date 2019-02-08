زمالك 2007 يهزم الأهلي بهدف دون رد ويتوج ببطولة الصيد

براعم الزمالك كتب: مصطفى جويلى حصدت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007 المركز الأول بالبطولة الودية التي ينظمها نادي الصيد الود وتقام بملاعبه بالدقي. وفاز فريق زمالك 2007 علي الأهلي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة بقيادة خالد مصطفي المدير الفني للفريق، حيث أحرز الهدف مصطفي وائل بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة بقيادة خالد مصطفي المدير الفني للفريق، حيث أحرز الهدف مصطفي وائلليتوج فريق البراعم ببطولة الصيد على حساب النادي الأهلي. وحرص كل من غانم سلطان رئيس القطاع وإبراهيم نصر وعبدالحميد بسيوني المدير الفني لمدرسة الكرة على توجيه التهنئة للفريق والجهاز الفني على الجهد المبذول لتحقيق البطولة.

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