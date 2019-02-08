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سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

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سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزيسولشاير مدرب مانشستر يونايتد
كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعلنت ظهر اليوم، رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن فوز أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر عن شهر يناير الماضي، ليصبح أول مدرب للشياطين الحمر يحصد تلك الجائزة منذ

رحيل السير أليكس فيرجسون، الذي اعتزال التدريب في 2013.

 

وفاز مانشستر يونايتد خلال شهر يناير في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وكانت آخر مرة قد فاز

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مدرب لمانشستر يونايتد بتلك الجائزة، مدرب الشهر، كان سير أليكس فيرجسون في شهر أكتوبر 2012، قبل أن يعتزل بنهاية الموسم التدريب عام 2013 وتحقيق اللقب رقم عشرين.

 

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الممتاز يوم السبت.

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