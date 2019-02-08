شاهد.. أومتيتي يشارك في تدريبات برشلونة

كتبت: سارة جاب الله

شارك الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني في تدريبات الفريق اليوم الجمعة إستعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو، بعد غد الأحد، علي ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني " الليجا" .

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تدريبات برشلونة، اليوم الجمعة، شهدت

عودة المدافع أومتيتي للمشاركة مع زملائه، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التى يعانى منها في الركبة، منذ بداية الموسم الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الفرنسي يستهدف العودة للمشاركة مع الفريق الكتالونى من جديد فى

المباريات، خلال مواجهة ناديه السابق ليون الفرنسي بعد أسبوعين فى ذهاب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، نادى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 44 نقطة، و 8 نقاط عن غريمه التقليدى ريال مدريد الثالث بـ 42 نقطة.