رئيس اتحاد الطائرة يصل بورسعيد للمشاركة في نهائي بطولة المناطق

المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة كتب- محمد صبحي وصل صباح اليوم الى محافظة بورسعيد المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة للمشاركة وحضور نهائي بطولة الجمهورية للمناطق.

وبمجرد وصوله، أجرى خالد ناصف جولة تفقدية لأماكن إقامة الفرق المشاركة في المدينة الشبابية ببورسعيد ووجه المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد الشكر للسيد حسان حسان سلمي لأماكن إقامة الفرق المشاركة في المدينة الشبابية ببورسعيد ووجه المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد الشكر للسيد حسان حسان سلميمدير المدينة الشبابية ببورسعيد على مجهوداته المضنية في استقبال مناطق الجمهورية والعمل على راحتهم. كما زار رئيس الاتحاد الملاعب المقامة عليها البطولة والتقى بعض الفرق الرياضية وشاركه في هذه الجولة الكابتن أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد.



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